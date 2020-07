Část Česka zažila nejchladnější ráno v historii, byly i -3 °C. PŘEDPOVĚĎ

Češi se probudili do velmi studeného rána, na některých stanicích padaly teplotní rekordy. Ačkoliv se minimální noční teploty budou zvedat, od středy nás podle Českého hydrometeorologického ústavu čeká, co se nejvyšších denních teplot týká, ochlazení, do Česka by také měly dorazit srážky.

Už nedělní ráno bylo velmi chladné a pondělní ráno bylo v celorepublikovém průměru ještě chladnější, protože se nevytvořilo tolik mlh jako v neděli.

"Teplota se pohybuje nejčastěji mezi 9 až 5 °C a na některých stanicích měřících déle než 30 let to je dokonce historicky nejchladnější ráno pro 13. červenec (Brod nad Dyjí, Průhonice, Žatec, Doksany, Sněžník, kde se teploty pohybovaly většinou kolem 5 °C)," informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Nejchladněji bylo na stanici Kvilda-Perla, kde teplota klesla 3,5 stupně pod bod mrazu, což je také nejnižší teplota pro tento den v 34leté řadě měření na této stanici.

Pusťte si dnešní předpověď počasí:

V následujících dnech by zejména noční teploty měly stoupat. V pondělí pak bude přes den kolem 19 až 23 °C, v Čechách může být místy až 25 °C. Jasná obloha by měla vydržet jen ráno, přes den se začne zatahovat.

V úterý by mělo být převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer by pak mělo být oblačno. Přeháňky by se mohly ojediněle objevit na horách. Přes den by mělo být kolem 21 až 25 °C.

Ve středu by měly teploty stoupat k 22 až 26 °C, v Čechách pak bude kolem 19 °C. Přes naše území přejde od západu studená fronta, která do Česka přinese také srážky, ojediněle by se mohly objevovat také bouřky.

Ve čtvrtek by mělo být podle meteorologů převážně oblačno až zataženo, na většině území se budou objevovat přeháňky nebo občasný déšť, Teploty přes den vystoupají k 18 až 22 °C, na jihozápadě republiky by mělo být kolem 16 °C.

I v pátek by mělo být převážně oblačno, místy se budou objevovat přeháňky nebo déšť, nejvíce by mělo pršet na severovýchodě republiky. Teploty přes den stoupnou k 19 až 23 °C.

Ještě o víkendu se budou podle ČHMÚ vyskytovat místy přeháňky nebo déšť, postupně by se mělo začít vyjasňovat. Teploty by se měly postupně vyšplhat k 24 až 28 °C.