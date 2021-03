Na Moravě pomalovali obří kraslice, některé jsou vysoké jako člověk

Některé kraslice byste asi do košíku s pomlázkou nedostali. Vysoké jsou skoro metr a půl a pyšní se jimi město Hranice na Moravě. "Už druhý rok jsou zavřené kostely a Velikonoce jsou křesťanský svátek, tak mě napadlo že namaluji všechny tyhle kostely v okrese," řekl malíř Ladislav Nedělka.

"Bylo to dosti náročné to malovat, ale nakonec v pohodě,“ dodal Nedělka. Další obří kraslice je dokonce rekordmanka. Už šest let je největší v České republice. Kraslice je skoro stejně vysoká jako reportér TV Nova, měří 160 centimetrů a autor na ní pracoval 107 hodin.



Jinde zase vsadili na osvědčené zvířecí symboly. Náměstí v Ostravě-Jihu zdobí 3,5metrový zajíc a nechybí ani kraslice. "Někteří zajíčci mají kolem sebe ohrádku, asi byli moc veselí, tak aby nám neutekli,“ řekla mluvčí Městského soudu v Ostravě Gabriela Gödelová.



Unikátní výzdoba ale neláká jen nadšence. Do oka hned padla i vandalům, a tak tu doufají, že se Velikonoc dočká bez úhony.