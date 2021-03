Na nebi se opět objevují "hvězdné vlaky". Podívejte se, kdy je lze sledovat

Už s prvním vypuštěním satelitů sítě Starlink, která má přinést levný a rychlý internet do všech koutů světa, si lidé všimli, že jsou družice velmi dobře pozorovatelné na noční obloze. Zejména krátce po startu navíc tvoří poměrně netradiční úkaz.

Na obloze se dělají "hvězdné vlaky". Ty vypadají jako rychle se pohybující světlé body, které směřují stejným směrem a drží stejné rozestupy. Pro běžného pozorovatele jde o velmi zajímavý úkaz, satelity ale přidělávají vrásky zejména astronomům.

Družice jsou pouhýma očima vidět jen do doby, než vystoupají do určité pracovní výšky, pak už je normální pozorovatelé nezaznamenají. Společnost SpaceX navíc od začátku projektu provedla řadu úprav na satelitech, aby odrážely méně světla.

Posledních 60 satelitů sítě Starlink vypustila SpaceX na oběžnou dráhu ve středu, podle všeho jsou satelity opět pozorovatelné.

Podle portálu findstarlink.com budou například z Prahy vidět satelity hned v noci na středu, pozorovatelné by měly být od 4:42, průlet by měl zabrat zhruba dvě minuty. Satelity by měly být vidět i v následujících dnech, čas průletu se vždy posouvá o několik minut dále, 1. dubna je to v 4:49, 2. dubna 4:57, 3. dubna pak v 5:06.

Družice sítě Starlink očima astronomů: