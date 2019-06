Na mrakodrap v New Yorku spadl vrtulník! Nejméně jeden mrtvý

Zásah na 7. avenue na Manhattanu potvrdili i newyorští hasiči. Podle nich vrtulník nouzově přistál a havaroval. Na místě zasahují desítky příslušníků hasičského sboru, kteří evakuovali mrakodrap, na nějž se vrtulník zřítil.

Budova, na jejíž střechu stroj spadl, má 54 pater. Nehoda se stala krátce před 14. hodinou místního času za velmi nepříznivého počasí. Televize CNN uvedla, že nejméně jeden člověk při neštěstí zahynul, to následně potvrdili na twitteru také hasiči. Podle televize CBS byl na palubě pouze pilot.

"Prosím, vyhněte se oblasti Západní 51. ulice a 7. avenue kde probíhá policejní vyšetřování. Očekávejte záchranářská vozidla a omezenou dopravu. Došlo k tvrdému přistání vrtulníku na střechu domu na adrese 787 7. avenue na Manhattanu. Oheň byl již uhašen," tweetovali policisté.



Helicopter crahes into Midtown manhattan and informed speculation seems like it crashed into roof* of building pic.twitter.com/iWBab7hoK9