Na noční obloze zjasňuje kometa, nejblíž k Zemi bude koncem měsíce

Během září na noční obloze lze velmi dobře vidět Jupiter a Saturn, ideální čas pro pozorování detailů a povrchu pomocí teleskopu je podle České astronomické společnosti krátce po soumraku, planety jsou ale na nebi vidět celou noc. Stejně tak je tomu u Neptunu, Uran je vidět téměř celou noc vyjma večera.

Nedaleko Saturnu se navíc pohybuje i trpasličí planeta Pluto, k jejímu spatření je ale potřeba poměrně velký dalekohled. Na nedávné konferenci se nechal ředitel NASA slyšet, že je podle jeho názoru Pluto planetou. Merkur, Venuše a Mars se schovávají v záři Slunce.

Nějakou dobu jsme se museli obejít bez pohledu na jasnější komety, to se ale v září mění. Nedávno objevená vlasatice C/2018 W2 (Africano) se dostane nejblíže k zemi 28. září, kdy by také měla být nejjasnější. Na tmavé noční obloze by měla být vidět i v triedrech.

Kometa bude pozorovatelná celou noc vysoko nad obzorem. "Nečekejte však nijak výraznou kometu s jasným jádrem a ohonem, ale větší difuzní "flek" s nízkým plošným jasem bez výrazného ohraničení a centrální kondenzace (alespoň tak vypadala koncem srpna…)," upozorňuje Česká astronomická společnost.

Nejedná se o jedinou kometu, na noční obloze lze spatřit i další, C/2018 W2 (Africano) je z nich nejjasnější. Za zmínku ale určitě stojí dvojice 260P/McNaught a C/2018 N2 (ASSASN). Obě vlasatice se totiž dostanou velmi blízko sebe. Podle Klubu astronomů Liberecka budou kolem 7. a 8. září od sebe vzdálené méně než čtvrt obloukového stupně, takže se vejdou do zorného pole dalekohledu i při větším zvětšení.

Na 23. září připadá podzimní rovnodennost. 28. září pak bude Měsíc v novu, nebude tak rušit pozorování noční oblohy.