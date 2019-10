Do obytné čtvrti se zřítil letoun. Po explozi začaly hořet okolní domy

K tragické havárii došlo v úterý dopoledne ve městě Colonia v americkém státě New Jersey. Letoun řídil přední americký kardiolog, který měl namířeno do New Yorku. Tam ale nedoletěl - ztratil nad letadlem kontrolu a narazil do střechy jednoho z rodinných domů.

Po výbuchu budovu okamžitě zachvátily plameny. Oheň se rychle rozšířil i na dva sousední domy. Žádnému z obyvatel se jako zázrakem nic nestalo. V domě, do kterého letadlo narazilo, bydleli rodiče s dítětem - byli však v práci a ve škole. "Díkybohu, že nikdo nebyl doma," uvedl starosta čtvrti John E. McCormac. Sousedka stihla utéct dřív, než začal hořet i její dům.

Pilot letadla však havárii nepřežil. Podle deníku The New York Times se jednalo o 74letého profesora a kardiologa. S létáním měl desítky let zkušeností, včetně řízení stíhacích letounů. Příčina nehody zatím není objasněná.