Na očkování u praktiků čekají stovky tisíc lidí! Tyto termíny budou důležité

U praktiků v současnosti čeká na očkování přes 370 tisíc lidí spadající do některé z rizikových skupin. Oznámili to zástupci Sdružení praktických lékařů (SPL) s tím, že už se brzy začne blýskat na lepší časy. Dorazit totiž mají statisíce nových dávek vakcín. V souvislosti s tím zástupci lékařů zveřejnili i časovou osu toho, co se nyní bude dít.

U praktiků aktuálně čeká na očkování přes 370 tisíc lidí, z toho 42 tisíc starších 80 let, 187 tisíc ve věku od 70 do 79 let a 145 tisíc chronicky nemocných. Vyplývá to z nejnovějších dat Sdružení praktických lékařů (SPL).

Počty starších, kteří čekají na vakcínu od svého praktika, výrazně převyšují ty, kteří se registrovali do očkovacích center. Podle lékařů je za tím důvěra a znalost prostředí, kam si lidé chodí léta pro pomoc se svými zdravotními problémy.

Celkem se k očkování u praktického lékaře nahlásilo k úternímu dni přes půl milionu lidí, do očkování je zapojeno přes čtyři tisíce praktiků z celé republiky. Celkem 2900 z nich dostalo pro své pacienty nějaký typ vakcíny, v průměru 75 kusů na ordinaci.

Podle předsedy SPL Petra Šonky se po "kodrcavých začátcích" blýská na lepší časy. "Příští týden čekáme dodávky vakcín Johnson & Johnson ve výši přibližně 38 tisíc dávek a dalších 320 tisíc dávek AstryZenecy do konce dubna," sdělil Šonka.

Ke zrychlení očkování by podle něj přispěla urychlená distribuce vakcíny Moderna a případně Pfizer, což doporučuje i klinická skupina Covid při ministerstvu zdravotnictví. Praktici by podle Šonky měli také mít možnost očkovat i neregistrované pacienty.

Praktici jsou podle svých propočtů schopni naočkovat 10 lidí za den, což při počtu čtyři tisíce lékařů činí 40 tisíc denně očkovaných. Podle Šonky by lékaři chtěli naočkovat drtivou většinu lidí do září, kdy začíná chřipková sezóna a začne se vakcinovat proti této nemoci.

"K 8. dubnu naši lékaři aplikovali asi 218 tisíc dávek, tedy to, co bychom zvládli naočkovat ve čtyřech dnech – kdybychom mohli jet na plný výkon“ sdělil Šonka.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.

Ministerstvo zdravotnictví odstartovalo kampaň podporující očkování proti covidu. Podívejte se zde: