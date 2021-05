Na odevzdání daňového přiznání zbývají dva dny. Můžete získat čas navíc

Původní termín pro podání daňového přiznání, který je 1. dubna, vláda v letošním roce o měsíc posunula. Poplatníci tak mohou přiznání v listinné podobě podávat až do 3. května 2021. V tento den navíc musí být daň také zaplacená.



Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Pokud lidé do 3. května daňové přiznání nepodají a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, a to až do dne podání nebo dne zaplacení.



Lidé mohou daň přiznat také elektronicky přes online finanční úřad. V tomto případě se jim termín pro podání daňového přiznání o měsíc posune. Dotyční se mohou přihlásit prostřednictvím bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datové schránky.



"Výhodou je, že poplatníci, kteří podají daňové přiznání elektronicky, mají ze zákona prodlouženou lhůtu o jeden měsíc, a to až do 1. června 2021,“ vysvětlila generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.



V případě, že daňové přiznání za poplatníky podává daňový poradce, je lhůta do 1. července 2021.

Vláda prodloužila v letošním roce lhůty pro daňové přiznání. Podívejte se: