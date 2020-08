Sedm jednotek hasičů zaměstnal požár rostlinného odpadu na Olomoucku. Hořet začalo na okraji pole u Velkého Újezdu. Kvůli vysokým teplotám a blízkosti stromů a keřů hrozilo, že by se mohl rozšířit i do okolí. Hasiči požár dostali pod kontrolu během několika desítek minut. Co bylo příčinou vzniku požáru je zatím předmětem šetření. Vzniklá škoda je ve výši několika desítek tisíc korun.