Na Olomoucku o víkendu řádily silné bouřky, desítky lidí byly bez proudu

Zatopené domy i silnice – tak to v neděli vypadalo na Olomoucku. Řeka Bělá se rozvodnila na třetí povodňový stupeň. Podle obyvatel se nejdřív zdálo, že voda opadne. Pak ale přišla ničivá vlna.

Na Olomoucku se v neděli rozvodnila řeka Bělá na třetí povodňový stupeň. Voda se valila z polí přímo na silnici.

Jedním ze svědků byl i pan Eliáš. "Bylo to během chvilky. V devět ráno už voda tekla přes most. Dokonce strhla i vedení. Ani člověk před vodou neuteče."

Silný proud s sebou bral stromy i břehy řek. Svou zkušenost popsala také chatařka, paní Růžena Dolínská. "Začaly se valit velké kameny, za nimi následovaly velké klády. Všechno se to zapřelo o most a začalo to s sebou brát i okraje. Pak se nám tady všude začalo valit bahno."

Pod vodou se ocitl i dům maminky paní Miroslavy Rajnaltové, naštěstí se seběhli dobrovolníci a začali ihned pomáhat. "Všechno vytopený bahnem, vodou, veškerý místnosti kromě jedné, tady bylo tolik bahna A vody, nejdřív jsme museli čistit hadrama a lopatkama, pak se šlo na lino. "

Bleskové bouřky potrápily především i obyvatele Českolipska:

Na místo vyjely desítky hasičů, čekalo je čerpání vody ze zatopených sklepů, garáží a dalších částí domů. "Od rána jsme měli nasazeno 14 jednotek, to dělá 70 profesionálních a dobrovolných hasičů," vypověděl mluvčí olomouckých hasičů Jan Pastucha.

V Bělé pod Pradědem voda v neděli kolem poledne podemlela i tamní komunikaci. Někteří obyvatelé tak byli odříznuti od proudu. Týkalo se to i několika rekreačních zařízení.

Záplavy postihly celou západní Evropu. Záchraníři stále pátrají po pohřešovaných: