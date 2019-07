Na Orlíku zakotvila Angela. Výletní loď z Německa chtějí přejmenovat

Angela vozila turisty 68 let po řece Sprévě v Berlíně a její kapitán dostával poslední dobou od německých novinářů otázky, zda tím kancléřce nedělá reklamu. Šlo ale jen o shodu náhod. Známá politička se narodila až tři roky po spuštění plechové jmenovkyně v roce 1951 na vodu.

Teď už je ale Angela naše. Cestu z Německa tento čtyři metry široký, pět metrů vysoký a 25 metrů dlouhý obr zvládl z větší části po vodě, a to až do Mělníka. Tam dostal nový ekologický motor a na Orlík, kam se velké lodě po vodě nedostanou, už musela Angela po silnici.

"Celková délka téhle soupravy byla nějakých 34 metrů. Sem tam byly kruhové objezdy, ty jsou v dnešní době malé, takže to bývá vesměs problém," uvedl řidič transportu Pavel Mokrý. "Cesta byla naplánovaná na pět a půl hodiny. Stihli jsme to za čtyři, což bylo super," dodal.

A asi nejnapínavější chvíle to byly pro přepravce i majitele, když jeřáb spouštěl Angelu do vody. Angela dostane 10. července, kdy proběhne její křest na vodě, krásné české jméno. To bude začínat také na písmeno "A".

"V Berlíně se jmenovala Angela. Kolegové plánují jí dát nové jméno 10. července, kdy by měla být uvedená do provozu. Měla by dostat jméno svatá Anna," řekl Dušan Sahula ze Středočeských vodních cest. Toto jméno vybrali proto, že mezi Zvíkovem a Štědronínem je kostel zasvěcený svaté Anně. Podle námořních tradic ale přejmenování lodě přináší smůlu.

Toho se však noví majitelé nebojí. "Samozřejmě v kruzích kolem vody se tahle pověra říká, ale jsou lodě, kterým to jméno změnili několikrát. Napadá mě dnešní parník Vyšehrad," dodal Sahula. Zmíněný parník byl z politických důvodů přejmenován už sedmkrát. A nic se mu nestalo.