Na ošetřovné dosáhne nově více rodičů. Podívejte se, kdo má nárok

Minulý týden schválil Senát zvýšení ošetřovného ze 70 na 80 % vyměřovacího základu. To nakonec stvrdil také prezident Miloš Zeman svým podpisem. Mimo jiné se však rozšířil i okruh případů, kdy lze dávku poskytnout.



Na příspěvek, který se poskytuje z důvodu uzavření škol a dětských zařízení, mají nyní nárok také rodiče, kteří pečují o nezaopatřené desetileté nebo starší dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona.



"Jde o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, k němuž takto přistupuje škola na základě školského zákona, a kterému proto školské a poradenské zařízení vystavilo doporučení, podle kterého se mu stanovila podpůrná opatření pro jeho vzdělávání. Jedná se tedy o děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ vysvětlila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).



Přestože se okruh rodičů rozšířil teprve minulý týden, zájemci mohou svůj nárok uplatit ještě i zpětně, a to už od začátku měsíce března.



Rodič nejdříve po skončení daného měsíce, za který žádost uplatní, vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis, který předá svému zaměstnavateli. Ten jej doplní o další údaje. V tomto případě je však důležité k uvedenému dokumentu doložit také potvrzení školy nebo dětského zařízení, že se skutečně jedná o dítě s poruchami učení, chování a podobně.



Nárok na ošetřovné mají také rodiče dětí do 10 let věku. Zažádat mohou však také ti, kteří se starají o nezaopatřené děti závislé na jejich péči (nejdéle však do 26. roku věku dítěte) nebo jejich dítěti, které je mladší 10 let, byla nařízena karanténa, a proto se nemůže účastnit výuky.

Do 21. května navíc mohou o ošetřovné znovu žádat také osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), a to za dobu od 1. do 31. března 2021. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde.

Žena musela kvůli koronaviru na ošetřovné a v práci dostala výpověď. Podívejte se na rozhovor: