Na Ostravsku měl otec od rodiny stahovat dětské porno, je obviněný

Na Ostravsku policie řeší několik případů šíření dětské pornografie. Ostravští kriminalisté z toho obvinili 43letého muže. Pět let měl na internetu vyhledávat a stahovat dětskou pornografii. Další 20letý mladík se měl vydávat na internetu za ženu a po 14leté dívce požadovat erotické fotografie.

Policisté před půl rokem získali informaci, že muž z Ostravy může mít co do činění s dětskou pornografií, měsíce ho sledovali a před pár dny vtrhli k němu do bytu. Našli několik pevných disků i notebook s dětskou pornografií.

"Obviněný muž se kriminalistům doznal. Do výslechu také uvedl, že pornografická videa si stahoval a měl si je prohlížet pro zábavu," sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Muž už je obviněný. Podle informací televize Nova policisté objevili i záznamy dětí velmi útlého věku. Přitom se jedná o otce od rodiny. V případě prokázání viny mu hrozí až tříleté vězení. To ale není jediný případ, který policisté na Ostravsku řeší.

Další se týká 14leté dívky, která se na internetu seznámila s údajným o rok starším děvčetem. "Po krátké době, co si spolu dopisovaly, ji měla údajně patnáctiletá dívka oslovit a požadovat po ní fotky či videa erotického charakteru," popsala Michalíková.

Pak se ale ukázalo, že se jedná o 20letého mladíka. I ten se kriminalistům doznal. "Komisař zahájil trestní stíhání mladíka a obvinil ho z několika trestných činů, a to šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a ohrožování výchovy dítěte," dodala policejní mluvčí. Odsedět si může až pět let.