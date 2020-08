V rybníku na Pardubicku hynou ryby ve velkém. Jsou otrávené, tvrdí místní

Uhynulé ryby místní objevili v pátek večer. Přilákal je velmi silný zápach. Hladinu u zdymadla a břehů pokryla už zčásti hnijící těla. Lidé z okolí mají jasno. Vodu otrávily splašky z polí dál proti proudu. "Je z toho cítit močka," tvrdí jeden z místních.

Místní si dnes ráno museli udělat brigádu. Z rybníka vylovili zatím na 300 kilogramů uhynulých ryb - kaprů, štik nebo línů. Teď je skladují v igelitových pytlích. A další stovky kilogramů ještě vylovit musí.

"Tak 500 - 600 kilo toho bude. Musíme počkat do pondělí, než je budeme moct odvézt do kafilérky, všechno na náklady obce, protože pachatel je neznámý," říká starosta Sezemic Martin Staněk.

Dřív to byl chovný rybník, když ale před pěti lety, pouhý den před rybářskými závody, dosud neznámý pachatel rybník otrávil poprvé, chovné kousky už sem místní znovu nenasadili. Tehdy přišli o tunu ryb. Podle rozborů ryby otrávila směs několika chemikálií. "Bylo toho tolik, že se nedá přesně určit, co bylo zásadní," řekl tehdy ředitel veterinární správy Josef Boháč.

Od té doby tu ryby v létě hynou pravidelně. Vzorky vody i ryb ještě večer odebrali odborníci ze životního prostředí. Pro místní je to naděje, že to, co vodu otrávilo, ukáže na viníka. Pak už by se snad podobná zkáza nemusela opakovat