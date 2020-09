Na peníze od úřadu čeká samoživitelka od července! "Nemám na nájem!"

Potom, co portál TN.cz zveřejnil příběh důchodkyně, která nedostala od úřadu práce dávky už od července, ozvala se nám i matka samoživitelka. I ona čeká na příspěvky na bydlení a na děti marně už od léta. Aktuálně nemá na zaplacení nájmu a kdy peníze přijdou jí nikdo není schopný říct.

Do existenčních problémů se dostávají v Praze za posledních několik měsíců nejenom důchodci, ale i další skupiny obyvatel, které jsou na příspěvcích závislé.

Redakci TN.cz po zveřejnění příběhu paní Němcové, kontaktovala matka samoživitelka, která má stejný problém. Je rovněž z Prahy a na příspěvek na bydlení a děti čeká také od července. V jejím případě jde o ještě vyšší částku, která v rozpočtu chybí. “S tou mojí mateřskou mi vypočítali, že abych byla schopná zaplatit nájem, že mám nárok na 9 200 korun příspěvek na bydlení a skoro tři tisíce mám příspěvek na holky,“ popsala paní Nikola z Prahy 7. V rodinném rozpočtu jí tak už od července chybí nemalá suma. Nyní v září si už nemohla dovolit zaplatit ani nájem.

Na úřadu práce paní Nikole přiznali, že problém vznikl ještě v létě. Během pandemie totiž lidé nemuseli na úřad nosit doklady, podle kterých se určovalo, zda mají na příspěvky i nadále nárok. V červnu a v červenci se už lidé na úřady dostavit museli. Úředníci se tak měli dostat pod tlak a žádosti prý nestíhají vyřizovat. Dokazuje to i mailová komunikace paní Nikoly s úřednicí. “Důvodem zdržení je momentální značné přetížení našeho pracoviště, zpracováváme žádosti z července 2020. Po vyřízení žádosti obdržíte písemné vyrozumění,“ píše úřednice v mailu, který má TN.cz k dispozici.

Kde vznikl problém? Proč musí ti, co dávky od státu potřebují, čekat měsíce na to, až jim stát pošle peníze? Jde o systémovou chybu? Na to jsme se ptali úřadu práce i ministerstva práce a sociálních věcí. Na jejich odpověď čekáme.

