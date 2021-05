Piráti to schytali. Prosazují rovnost pohlaví, na tiskovce dominovali muži

Jediná žena a 13 mužů. V takovém složení vyrazila koalice Pirátů a STAN do volebního klání, které vyvrcholí v první polovině října. Kvůli téměř absolutní převaze mužského pokolení v čele kandidátek se na strany valí kritika.

"Mám vás celkem rád a fandím vám, ale upřímně, borci, to mezi sebou nemáte tři až čtyři šikovný holky? Pochybuji, že ne. To mě celkem mrzí," posteskl si na twitteru Lukáš. "Kam se poděly ženy?" ptala se roztrpčele Jindřiška. "Pokud vám tahle fotka nepřijde divná a neštve vás, tak si představte, že by na ní byli samé ženy a jen jeden muž," vyzvala Irena.

"Čím méně žen bude v politice vidět, o to menší ambice a chuť budou mít malé holky v budoucnu politiku dělat. Pokud uvidí, že to je pánská jízda, tak to dělat nebudou a budeme se navždy točit v kruhu," napsal Dominik.

Ženy jsou v menšině i na nižších příčkách kandidátek. Pražskou vede Olga Richterová, ústeckou pirátský předseda Ivan Bartoš a třeba středočeskou šéf STAN Vít Rakušan.

Ferjenčík: Genderové kvóty odmítáme

Podle Mikuláše Ferjenčíka, který vede pirátskou komunikaci, strany respektují demokratické rozhodování a odmítají genderové kvóty. "Nás to samozřejmě také mrzí, na druhou stranu v roce 2017 jsme mezi lídry neměli žádnou ženu. Takže je potřeba zohlednit, že to má nějaký vývoj," řekl TN.cz Ferjenčík.

"Měli jsme celou řadu lídryň v krajských volbách a bylo asi znát, že ty výrazné ženy často pak neměly zájem kandidovat do Sněmovny. My nechceme kvóty a naše lídry volí členové strany v primárních volbách, takže to je asi ten základní ideál, že respektujeme demokratické rozhodnutí našich členů," doplnil.

Mladí Piráti jsou inkluzivní Pirátstvo

Na problematiku genderové vyváženosti přitom nedávno upozornila pirátská mládežnická organizace, která se v březnu z Mladých Pirátů přejmenovala na inkluzivnější Mladé Pirátstvo.

"Je čas, abychom přestali dívky a ženy nutit schovávat se pod generická maskulina. Chceme tím dát najevo, že u nás jsou vítáni všichni. Muži, ženy a samozřejmě také nebinární osoby," uvedl tehdy místopředseda organizace Radek Holodňák.

Piráti a STAN v úterý představili společný program. Chtějí se soustředit především na digitalizaci státu, podporu rodin coby základní stavební jednotky společnosti nebo modernizaci školství. Jejich prioritou jsou i nízké daně, zkvalitňování zdravotnictví a ochrana klimatu.

Podívejte se na tiskovou konferenci Pirátů a STAN k zahájení předvolební kampaně: