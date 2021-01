Na plavce v Austrálii zaútočil žralok. Potrhaného muže zachránili kajakáři

Ohromný žralok zaútočil na plavce při vodních radovánkách v řece Swan River v australském městě Perthu. Padesátiletý muž je po útoku velmi vážně zraněný. Podle zdravotníků by však měl být mimo ohrožení života.

"Událost se stala ve čtvrtek ráno kolem osmé hodiny tamního času ve chvíli, kdy si do řeky šel zaplavat padesátiletý muž,“ píše The Guardian.



Muže měl napadnout dvou až třímetrový žralok bělavý. Plavec, kterému z vody poté pomohli kajakáři, je velmi vážně zraněný, a to především na nohou. Zdravotníci jej proto převezli do nemocnice, dotyčný by však měl být mimo ohrožení života.



Úřady okamžitě vyzvaly všechny občany, aby byli velmi opatrní, dodržovali jednotlivé uzavírky pláží a sledovali aktuální situaci.



Premiér Mark McGowan ocenil úsilí kajakářů zachránit zraněného a zároveň vyjádřil znepokojení nad celou událostí. "V této řece jde o první útok žraloka za posledních 50 let. Je to nečekané a překvapivé,“ nechal se slyšet.



Poslední útok predátorem v těchto místech, při kterém zemřel člověk, se odehrál přibližně před 100 lety. Žraloci bělaví žijí zejména v mělkých a teplých vodách podél pobřeží. Zároveň se často vyskytují u ústí velkých řek. Někdy však plují daleko proti proudu a dostávají se tak do vnitrozemí.

Žralok na Novém Zélandu napadl ženu, ta útok nepřežila: