Na pláži se objevily desítky mrtvých delfínů. Není jasné, co je zabilo

Nedaleko hlavního města Ghany se začaly na plážích objevovat těla mrtvých delfínů od pátku minulého týdne. K pondělku jich oceán vyplavil přes 60, uvádí zpravodajský web BBC. Čísla ale stále rostou. Na plážích leží také velké množství uhynulých ryb. Některá zvířata vyplavená na břeh podle záběrů stále žila.

Ghanské úřady zahájily vyšetřování, v rámci kterého zjišťují, co způsobilo masivní úhyn delfínů a ryb. Rybářská komise odebrala vzorky pro laboratorní analýzu. "Při počátečním vyšetřování se neprokázala žádná poranění na tělech delfínů. Barva a teplota moře jsou normální," uvedl ředitel komise Michael Arthur-Dadzie.

dolphins washed ashore dying in Axim...all across our coast to Keta! something has to have poisoned them pls restrain yourselves from seafood and kako till scientists tell us what is going on coz poverty has already made said fish reach our markets. pic.twitter.com/4I8ZNrIuCW