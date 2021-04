Na plíce Čechů útočí polétavý prach! Odborníci radí, jak se nejlépe chránit

Do Česka tento týden dorazilo slunečné počasí, spolu s ním ale začal na dýchací cesty lidí útočit polétavý prach. Ten může způsobit nemalé zdravotní problémy. Odborníci poradili, jak se co nejlépe chránit.

Prožíváme nádherné slunečné dny beze srážek a vane pouze slabý vítr. Jenže přesně to jsou ideální podmínky pro zvýšené množství polétavého prachu v ovzduší. Kombinace s pylovými částicemi působí peklo zejména alergikům a astmatikům, problémy s dýcháním ale mohou pocítit i další lidé, zejména pak děti.

"Na ulicích nyní leží velké množství posypového materiálu, soli štěrku a kamínků. Pokud se pečlivě neodstraní, přispěje ke vzniku polétavého prachu, který je pro lidské zdraví velmi škodlivý,“ upozornil Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Polétavý prach tvoří malé částice různých látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlouhou dobu, než se usadí. Jedná se o drobné částečky, které lze vidět proti slunci. Polétavý prach je různě velký a také různě těžký, podle toho také trvá rozdílně dlouho, než se jeho částice usadí. Je tvořen většinou sírany, amonnými solemi, uhlíkem, některými kovy, dusičnany, případně i těkavými organickými látkami nebo polyaromatickými uhlovodíky.

Nejčastěji vyvolává astma a plicní choroby. U starších lidí pak může způsobovat cukrovku, vysoký krevní tlak a různá srdeční onemocnění.

Krajské hygienické stanice v Česku se tématem prachu v ovzduší pravidelně zaobírají. Nejčastěji se opírají o poznatky Světové zdravotnické organizace (WHO), která zveřejnila následující souhrn prokázaných zdravotních vlivů polétavého prachu.

Zdravotní vlivy krátkodobé expozice

• zvýšení počtu zánětlivých onemocnění

• nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém

• zvýšení spotřeby léčiv

• zvýšení počtu hospitalizací

• zvýšení úmrtnosti

Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice

• snížení plicních funkcí u dětí i dospělých

• růst onemocnění dolních cest dýchacích

• zvýšení chronických obstrukčních onemocnění plic

• snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a plicní onemocnění)

Jak se chránit

Podle meteoroložky Dagmar Honsové začíná počasí u nás ovlivňovat studená fronta, vítr v následujících dnech zesílí a prach budou vymývat srážky. Rozptylové podmínky by se tak měly začít zlepšovat. "Sobota bude klíčová, protože k nám bude foukat čerstvý vítr na celém území Česka s nárazy až 55 kilometrů v hodině,“ vysvětlila. Do poloviny dubna očekává jeden větrný den za druhým a dostatek srážek. Ulevit by se tak mělo i alergikům.

Prozatím by lidé měli podle Honsové častěji pít nebo kloktat, aby prach dostali z dýchacích cest. Vzhledem k tomu, že koncentrace prachu je nejvyšší v ranních hodinách, doporučuje delší procházku nechat na odpoledne. "Když přijdeme z venku, umýt si vlasy a oblečení hodit do pračky,“ přidala další doporučení.

Základem je pobývat v prašném prostředí co nejméně - a to se týká i domácností. "Ať už se jedná o jarní úklid městských či obecních komunikací nebo firemních prostor, vše tkví ve strategickém a systematickém přístupu k úklidu. Ten začíná u venkovních prostor, kde jsou vhodnými pomocníky větší či menší zametací stroje. Profesionální péče o venkovní čistotu totiž zamezí nejen dalšímu víření zdraví škodlivého polétavého prachu, ale i zanesení nečistot do všech vnitřních prostor a následnému poničení vnitřních povrchů,“ dodal Lukáš Rom.

