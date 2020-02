Na Plzeňsku havaroval mikrobus plný dětí z dětského domova

U obce Losiná v sobotu v podvečer havaroval mikrobus, šest dětí ve věku od pěti do patnácti let skončilo v nemocnici.

Na Plzeňsku v sobotu v podvečer havaroval mikrobus, který vezl děti z dětského domova. Za obcí Losiná ve směru na Nepomuk se mikrobus srazil s před ním jedoucím osobním vozem. Řidič dodávky zřejmě přehlédl, že vozidlo zastavilo, aby mohlo odbočit, a v poslední chvíli se rozhodl strhnout řízení. Bohužel sjel ze silnice v nešťastném místě a narazil do stromu.

Z místa bylo hlášeno několik zraněných včetně dětí, k nehodě tak vyjely všechny záchranné složky. Následné vyšetřování nehody zdrželo provoz, na místě se tvořily dlouhé kolony.

Šest dětí ve věku od pěti do 15 let skončilo v nemocnici, jejich zranění by ale neměla být vážná, děti byly především vyděšené. Delší hospitalizace nebyla u žádného z malých pacientů nutná. Podle informací webu krimi-plzen.cz pro děti přijela dodávka hasičů z Blovic, a děti se tak mohly zpět do domova svést s hasiči, což jim samozřejmě udělalo velikou radost.