Na podzim zemřel rekordní počet Čechů! Jak to ovlivnil covid-19

Podzimní úmrtnost byla v Česku rekordní. Za říjen zemřelo přes 15 tisíc lidí, v posledním týdnů měsíce jich dokonce skonalo nejvíce za posledních 25 let. Redakce TN.cz zjišťovala, kolik lidí z velkého počtu zemřelo kvůli covidu-19. Data jsme také porovnali s minulým rokem. Letos by zřejmě umíralo více lidí i bez epidemie.

Během října se v Česku naplno projevila druhá vlna koronavirové epidemie. Rychlé šíření nemoci covid-19 se promítlo i do úmrtnosti. Za měsíc zemřelo 15 626 lidí.

Jedná se o zatím nejaktuálnější data Českého statistického ústavu (ČSÚ), která už jsou téměř stoprocentně přesná. Čísla se ale mohou v příštích dnech ještě mírně změnit.

Jak je ze statistiky patrné, počet mrtvých narůstal po celý říjen. V posledním 44. týdnu zemřelo 4130 lidí, nejvíc za uplynulé čtvrtstoletí.

Pokud by Česko nesužovala epidemie koronaviru, v každém z říjnových týdnů by zemřel přibližně stejný počet lidí.

Od 28. září do 4. října zemřelo 2371 lidí, z toho 146 s covidem-19. V následujícím týdnu od 5. do 11. října 2588 lidí celkem a 298 kvůli koronaviru. Už razantnější nárůst zesnulých s covidem lze pozorovat mezi 12. a 18. říjnem. Z celkových 3606 mrtvých jich 491 podlehlo v souvislosti s koronavirovou nákazou. Od 19. do 25. října bylo covidových zesnulých 878 z celkových 3606, v týdnu od 26. října do 1. listopadu 1343 ze 4130.

Za celý letošní říjen data ČSÚ ukazují 15 626 zemřelých, z toho 3156 s covidem-19. Z jiných příčin během desátého měsíce zemřelo 12 470 lidí. V minulém roce bylo v říjnu 10 654 mrtvých.

Oproti roku 2019 zemřelo letos ke 44. týdnu o 5656 lidí víc. Z toho 3756 mrtvých bylo covid pozitivních, zbylých 1900 lidí podlehlo něčemu jinému.

Odpověď na otázku, co přesně způsobilo smrt necovidových zemřelých, zatím neexistuje. "Data o příčinách úmrtí publikujeme standardně pouze za celý rok, základní členění bývá k dispozici na začátku druhého pololetí následujícího roku," řekl TN.cz mluvčí statistického úřadu Tomáš Chrámecký.

Data o příčinách nemá ani Ústav zdravotnických informací a statisticky (ÚZIS). "Na jaře jsme vytvořili evidenci zemřelých osob covid pozitivních, kterou denně aktualizujeme. Do ní jsou však hlášeny pouze osoby, které zemřely a byly covid pozitivní. Oficiální statistiku příčin smrti vytváří na základě vyhodnocení Listů o prohlídce zemřelého Český statistický úřad, ovšem se zpožděním odpovídajícím době nutné na kompletaci a validaci této statistiky," uvedl Josef Tuček, mluvčí ÚZIS.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je počet úmrtí v důsledku nákazy koronavirem během druhé vlny vyšší. Zatímco na jaře byl covid příčinou úmrtí asi u 27 procent zemřelých, ve druhém pololetí je u přibližně 36 procent.