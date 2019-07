Na poli u Mělníka shořela maringotka, uvnitř našli mrtvolu!

"Požár maringotky na poli nám byl hlášený asi ve dvě hodiny odpoledne. Po jeho uhašení bylo na místě objeveno lidské tělo," řekla na dotaz TN.cz před čtvrteční 16. hodinou policejní mluvčí Markéta Johnová.

Doplnila, že na místo tragédie okamžitě zamířili kriminalisté, aby objasnili, co se u Úžic vlastně stalo. "Zatím nevíme ani to, jestli jde o muže či ženu, neznáme identitu oběti," krčí rameny Johnová.

Nicméně dodala, že s největší pravděpodobností vyšetřovatelé nařídí pitvu, která by měla odpovědět minimálně na to, co bylo přesnou příčinou smrti.

Mluvč hasičů Petr Svoboda doplnil, že plameny zasáhly plochu celkem sto na sto metrů. "Zasahovaly tři jednotky, požár se kvůli horku rychle šířil, ale už se ho povedlo lokalizovat," informoval.