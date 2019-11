Na policii vtrhl pobodaný muž! Útočníka dopadli až při honičce

Vážným zraněním a transportem do plzeňské fakultní nemocnice skončila hádka dvou mužů v Ostrově na Karlovarsku. Napadený a zraněný 32letý muž sám přišel na služebnu, kde vše nahlásil. Agresora museli zpacifikovat policisté.

Policisté 26letého útočníka pronásledovali v dramatické honičce, zastavit se ho podařilo až na jednom z kruhových objezdů. Jen pár minut předtím si měl vyřizovat účty se svým známým.

Oba muži se začali hádat na chodbě domu, kde žijí. Mladší z nich se pak podle policie rozhodl rozepři ukončit útokem. Z kuchyně svého bytu si přinesl dva nože a na souseda zaútočil - nejdříve slovně, kdy mu vyhrožoval zabitím. Poté se rozhodl pro útok nožem.

První rána směřovala do ruky, druhá do zad. Napadenému se naštěstí podařilo z domu utéct a vše nahlásil na policii. Tam řekl i to, že důvodem vyhroceného sporu byla žena. Policisté útočníka v domě už nenašli, proto se okamžitě rozjelo pátrání.

Svědci vypověděli, kterým směrem svým autem ujel - a to i se zmiňovanou ženou. Po pár minutách se ho podařilo najít a zpacifikovat. Teď mu za zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví hrozí až desetileté vězení a na soud si počká ve vazbě.