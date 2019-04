Na pomoc zřídili Ševčíkovi konto. Úřad mu teď nechce vyplatit dávky

V nevinu Romana Ševčíka, bývalého vězně, který si odseděl 30 let za dvě vraždy a dva pokusy o vraždu, věří stovky lidí napříč republikou. Aby mu usnadnili návrat na svobodu, zřídili mu transparentní konto, na které mohou přispívat dobrovolní dárci. Jenže nyní Ševčíkovi kvůli kontu odmítli na úřadě vyplatit dávky, a to i přes to, že není vlastníkem účtu.

Romana Ševčíka propustil Okresní soud v Brně z nařízené ústavní léčby na začátku března. Muž strávil ve vězení a ústavech posledních 30 let, odsouzen byl za dvojnásobnou vraždu a dvojnásobný pokus o vraždu. Jenže už v průběhu procesu spoustu lidí tvrdilo, že je Ševčík nevinen.

Spolek Šalamoun tvrdí, že Ševčík byl odsouzen navzdory tomu, že několik svědků uvedlo, že byl v době vraždy desítky kilometrů daleko. Ševčíka poslaly soudy na jednadvacet let za mříže v roce 1989. Tenkrát mu bylo 19 let. Dalších devět pak strávil v léčebně. Ševčík stále tvrdí, že nic neudělal. Nyní se chce pokusit očistit své jméno v novém procesu, kde chce dokázat, že je obětí justičního omylu.

Že Ševčík trestné činy nespáchal, věří i mnoho lidí, kteří mu po propuštění na svobodu chtějí ulehčit opětovné zapojení se do života a posílají příspěvky na transparentní účet. Tam je v současné době kolem 150 tisíc korun.

Jenže nyní mu kvůli zřízenému kontu nechtějí úřady vyplácet dávky. Odbor sociální péče prý argumentoval tím, že mu nemůže vyplatit příspěvek, protože má transparentní účet. Jenže konto mu nepatří, garantem transparentního účtu je Spolek Šalamoun, Ševčík tedy žádným vlastníkem není. "Dnes bylo Romanovi sděleno, že na žádnou dávku nemá nárok, neboť má transparentní účet," nechápe Václav Peričevič, místopředseda spolku Šalamoun.

Podporovatelé se teď také snaží Ševčíkovi sehnat práci. Muž má částečný invalidní důchod, protože při pokusu o sebevraždu přišel o nohu. Vzít si život se pokusil na vycházce z léčebny, v Brně skočil pod vlak.

Mnoho lidí se snaží Ševčíkovi návrat na svobodu co nejvíce ulehčit, ale vypadá to, že cesta to nebude jednoduchá. "Roman to v dlouhodobém hledisku sám a bez pomoci nezvládne," uzavírá Peričevič.

Podívejte se na reportáž TV Nova ze 6. dubna: