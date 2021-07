Na populární thajský ostrov Phuket přiletělo prvních 400 očkovaných turistů

Do jedné z nejoblíbenějších thajských dovolenkových destinací na ostrov Phuket přiletěli po 15 měsících první turisté, aniž by museli do karantény. Na čtyři stovky jich vysadila letadla z Abú Dhabí, Dauhá, Tel Avivu a Singapuru. Podmínkou je ukončené očkování. Koronavirus zasadil místní ekonomice závislé na cestovním ruchu tvrdou ránu, stejně jako ničivá tsunami před 17 lety.