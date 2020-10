Na Pražském okruhu u Černého Mostu se převrátil kamion

K havárii došlo nad ránem po čtvrté hodině. Kamion jedoucí směrem od Černého Mostu se na nájezdu na severní část Pražského okruhu v ostré pravotočivé zatáčce převrátil na středová svodidla. Řidič naštěstí vyvázl nezraněn. Z převráceného kamionu bohužel došlo k úniku nafty, kterou museli hasiči zasypat sorbentem.

Místo havárie patří k rizikovým úsekům, ve kterém dochází k podobným nehodám relativně často. Dopravní policisté upozorňují na vcelku zásadní problém a tím jsou nefunkční lampy veřejného osvětlení. Řidiče jedoucí po Jižní spojce až na Černý Most, kteří chtějí dále pokračovat po severní části Pražského okruhu směrem na Satalice a Prosek tak v nočních hodinách čeká rovný úsek ponořený do absolutní tmy, který je zakončený velmi ostrou pravotočivou zatáčkou, která se už mnohým řidičům stala osudná. V daném úseku nesvítí žádné osvětlení a na ostrou zatáčku řidiče neupozorňuje žádné světelné znamení. Problémem je podle nich dlouholetý spor právě o veřejné osvětlení, k jehož provozování se zatím nikdo nehlásí.

Policisté museli místo nehody uzavřít a veškerý provoz odklání na Mladou Boleslav, kde řidiči mohou sjet z dálnice na 3. kilometru a přes most najet zpátky na dálnici a pokračovat směr Stalice. Podle aktuálních dopravních informací by omezení mělo skončit kolem 08.15, kdy by převrácený kamion měla vyprostit těžká technika.