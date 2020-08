Auto v Praze srazilo chodce, pod passat ho údajně někdo strčil!

Nehoda se stala kolem půl osmé večer v Husitské ulici na pražském Žižkově. Projíždějící passat tam na přechodu pro chodce srazil osmatřicetiletého muže, který musel být s poraněním hlavy ve vážném stavu převezen do nemocnice.

Tiskový mluvčí pražské policie Jan Daněk nehodu potvrdil s tím, že vyšetřování je teprve na začátku a bylo by předčasné dělat závěry o míře zavinění jednotlivých účastníků. Připustil však, že policisté na místě nehody zadrželi devatenáctiletého muže, který by podle jedné z vyšetřovacích verzí mohl mít s nehodou něco společného. Podle svědků totiž zadržený muž údajně strčil zraněného chodce do vozovky přímo před přijíždějící auto. Tuto okolnost však Daněk odmítl potvrdit s odkazem na probíhající vyšetřování.

Případ si na místě převzali kriminalisté z Obvodního ředitelství Prahy III. Místo nehody policisté obehnali páskou se zákazem vstupu. Dopravu pak řídili kyvadlově jedním jízdním pruhem.