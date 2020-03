Na příjem pacientů s koronavirem jsou vyčleněny už 4 nemocnice

Na příjem pacientů s vážným průběhem onemocnění Covid-19 jsou vyčleněny 4 české nemocnice. V Praze jde o nemocnici v Motole a na Homolce. V Brně to je nemocnice U Svaté Anny a nemocnice v Bohunicích. Speciální oddělení vybavená plicní ventilací už začala pacienty přijímat.

Speciální a vyčleněná oddělení mají zamezit tomu, aby se nákaza rozšířila i do dalších částí zdravotnických zařízení, jako se to stalo například v Itálii. Oddělení ale nejprve musí být vybavena ochrannými pomůckami, přístroji a také personálem.

“Půjde o striktně oddělené oddělení se separátními vstupy, kde budu pracovníci chodit v ochranných oblecích, aby byli chráněni. Budou se tam střídat každé čtyři hodiny,” přiblížil Miloslav Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Vedení nemocnic by mělo podle něj dbát i na to, aby personál stačil mezi náročnými směnami odpočívat.

V pražské motolské nemocnici budou mít pro pacienty s nejtěžším průběhem koronaviru připraveno šedesát lůžek. Vyhrazeny pro ně budou také operační sály a pooperační stanice. Fungování ostatních oddělení nebude přerušeno.

Sto padesát plicních ventilátorů, které objednala vláda, by podle zdravotníků mělo do Česka dorazit až v průběhu dubna. Do té doby budou muset nemocnice potřebné přístroje stáhnout z jiných oddělení.

V nemocnici u Svaté Anny mají připravených třicet lůžek. Prvního pacienta ve vážném stavu sem přivezli ve středu. “Přísun těchto těžkých pacientů bude vyžadovat daleko větší spotřebu ochranných pomůcek. My v tuto chvíli máme respirátory na dva dny a roušky na dva týdny. Máme dostat ještě něco od ministerstva zdravotnictví, ale těch pomůcek musí být více,” sdělila Dana Lipovská, mluvčí nemocnice u Svaté Anny.

V případě, že se kapacity těchto specializovaných oddělení ve 4 nemocnicích naplní, budou muset pacienty rozvážet i do dalších fakultních nemocnic, které mají v mezidobí čas se připravit na případný nápor nemocných.