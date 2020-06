Na pultík KSČM promítli Horákovou. Je to urážející, řekla mluvčí strany

Černobílá podobizna politicky Milady Horákové, kterou nechal popravit komunistický režim, se objevila na pultíku, za nímž stáli poslanci KSČM před úterním jednáním Sněmovny.



"Udělali to nějací studenti, které si sem přivedl do Sněmovny pan Kalousek, rozhodně to považujeme za naprosto neprofesionální přístup, jsme demokratická parlamentní strana a na parlamentní půdě mají všechny politické strany stejná práva. Je to neslušné a nehorázné a urážející," řekla pro TN.cz mluvčí KSČM Helena Grofová.

"Myslím, že u toho byli pánové, kteří tu byli u mě na návštěvě,“ sdělil deníku Echo24 Kalousek. Zároveň přiznal, že o celé akci dopředu věděl.

Anketa Bylo promítnutí podobizny Horákové na pultík KSČM nevhodné? Ano, takovýto krok odsuzuji 50 42 hlasů Ne, komunistům to patří 50 42 hlasů Hlasovalo 84 lidí.

"Příští týden si připomeneme 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové, kterou komunisté ve vykonstruovaném procesu odsoudili k smrti a popravili. Několik občanů se dnes rozhodlo komunistům tento jejich zločin připomenout. Akci jsme sice neorganizovali, ale plně ji podporujeme. Nechť nikdo nezapomene na to, co se stane, když se komunisté dostanou k moci," uvedla TOP 09 na svém facebooku.