Na řadě telefonů přestane WhatsApp fungovat. Nehrozí to i vám?

Majitelé některých telefonů by už brzy mohli přijít o oblíbenou chatovací aplikaci WhatsApp. Její nejnovější aktualizace ukončuje od 1. listopadu podporu. Kdo bude chtít dále přes WhatsApp komunikovat, bude si muset pořídit nové zařízení.

WhatsApp v poslední době aktualizoval značné množství svých funkcí. Právě proto postupně od 1. listopadu ukončí podporu služby na starších telefonech. "Aplikace by poté měla být daleko bezpečnější,“ uvádí The Sun.



Uživatelé nebudou moci používat aplikaci na telefonech, které fungují výhradně na operačním systému Android 4.0.4 nebo jiné starší verzi. Chatovat nebudou moci ani lidé s iPhony se systémem iOS 9, změna se proto bude týkat majitelů starších iPhonů.



Aplikace od listopadu tak přestane fungovat na řadě typů telefonů. Jedná se o Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2. Přes WhatsApp už nebude možné komunikovat ani s telefony LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II. Smůlu mají také majitelé zařízení Sony Xperia, Huawei Ascend Mate a Ascend D2, Apple iPhone SE, 6S a 6S Plus.



Kdo bude chtít služby i nadále využívat, bude si muset pořídit nový telefon. Ideální je navíc si koupit nějaký z aktuálních modelů, u těch je totiž jisté, že vám aplikace budou fungovat.



Není to však poprvé, co WhatsApp ukončuje podporu starších systémů. Jedná se o pravidelný postup kvůli neustálému vylepšování služeb aplikace. Na starých telefonech by totiž nemusely správně fungovat.

