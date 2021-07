Majitel nezamkl auto, zloděj si odnesl věci za více než půl milionu! VIDEO

V Teplické ulici v Praze zachytily kamery muže, který se nejprve chystal na loupež na lavičce nedaleko od auta, které si vyhlídl. Měl to o to jednodušší, že ho jeho majitel zapomněl zamknout. Celou jeho krádež krok po kroku zaznamenaly kamery a policie po muži teď pátrá. Z kufru auta si odnesl čtyři boxy s digitálními daty a způsobil škodu za více než půl miliónu korun. Za krádež mu hrozí až pět let za mřížemi. Poznáváte ho?