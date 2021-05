Na řece Niger v Západní Africe se potopila loď, pohřešuje se přes 150 lidí

Loď se potopila cestou mezi centrálním státem Niger a Warou v severozápadním státě Kebbi, řekl novinářům Yusuf Birma z Národního úřadu pro vnitrozemské vodní cesty. Podle jeho slov bylo na lodi až 180 pasažérů, přestože kapacita lodi byla mnohem menší.

Z řeky se zatím podařilo zachránit pouze 20 lidí. Úřady evidují čtyři mrtvé a zbylých 156 osob se stále pohřešuje a je předpoklad, že při potopení lodi utonuly.

Prezident Muhammadu Buhari označil nehodu za "zničující" a rodinám obětí vyjádřil soustrast. Tragické události jako je tato, nejsou na nigerijských řekách ojedinělým jevem. K potopení lodí dochází často zejména kvůli jejich přeplnění, nedostatečné údržbě a část viny nezřídka nese i nepříznivé počasí. Středeční nehoda ale patří vzhledem ke značnému počtu potencionálních obětí k těm nejtragičtějším za poslední dobu.

Loď mířila na trh v Malele v oblasti místní samosprávy Borgu ve státě Niger. K jejímu potopení došlo podle Yusufa Birmy asi hodinu od jejího vyplutí. Dodal, že se jednalo o starou dřevěnou loď, jejíž kapitán nedbal upozornění, že by měl snížit počet lidí na palubě z důvodu přetížení.

#UPDATE More than 150 people were missing and feared drowned in northwest Nigeria after an overloaded boat ferrying passengers to a market sank in the Niger River, local officials said https://t.co/SBG76M0oqm