Na rekonvalescenci není čas. Hamáček po operaci zamířil na jednání vlády

"Dámy a pánové, hezký večer. Dovolte mi, abych se nejprve omluvil. Já jsem po operaci horních cest dýchacích, takže mi možná bude rozumět hůře než normálně, ale věřím, že to společně zvládneme," těmito slovy zahájil předseda ČSSD Jan Hamáček pondělní tiskovou konferenci po jednání vlády.

Nateklý obličej nezakryl ani respirátor na jeho tváři. O jaký zákrok šlo Hamáček později upřesnil. "Upálili mi kus sliznice v nose a zvětšili mi jeho průchodnost,“ řekl Blesk Zprávám. Podle portálu zákrok proběhl ambulantně laserovou metodou v pondělí a ihned po něm musel místopředseda vlády jet do Strakovy akademie, kde probíhalo jednání o dalším postupu v boji proti pandemii koronaviru.

Vláda jedná o možném zpřísnění protiepidemických opatření i ve středu večer od 20. hodiny. Tiskovou konferenci po jednání vlády můžete sledovat živě na webu TN.cz. Ve hře je stále i tvrdý lockdown, co by to pro obyvatele České republiky znamenalo, se dozvíte zde.