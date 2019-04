Na resortu zemědělství zasahuje policie, má jít o dotace za miliardy

"Policie u nás zasahuje, s ohledem na probíhající úkony nemůžeme sdělit žádné bližší informace. Obraťte se na Policii ČR," napsal v SMS zprávě TN.cz mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Později doplnil, že policisté měli zájem o blíže nespecifikované dokumenty.

Sdílný nebyl ani mluvčí protimafiánského útvaru Jaroslav Ibehej. "Mohu potvrdit, že provádíme úkony trestního řízení. Více informací poskytovat nebudeme, neboť právo na poskytování informací si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl Ibehej.

Reakci státního zastupitelství redakce zjišťuje.

Současný ministr zemědělství Miroslav Toman se nechal slyšet, že zátah se týká staršího období. "Netýká se to jenom ministerstva zemědělství, týká se to i Lesů ČR a předchozího vedení Lesů ČR, Jedná se o předchozí období. Nechci to víc komentovat," řekl Toman Deníku N.