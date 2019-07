Na řidiče v Americe začaly pršet peníze, policie jim teď jde po krku

Dálnice nedaleko Atlanty pokryly v úterý večer bankovky. Ty začalo trousit obrněné auto, kterému se za jízdy otevřely zadní dveře. Řidiči začali zastavovat u krajnice a sbírat peníze. Na dálnici se vysypalo celkem asi 175 tisíc dolarů, tedy asi 3,97 milionu korun.



Na internetu se objevilo video se záběry z dálnice. Lidé pobíhají mezi zaparkovanými auty a zuřivě sbírají bankovky. Příliš nedbají na svou bezpečnost a vydávají se i do vedlejších pruhů. Podle policie se ale naštěstí obešlo vše bez zranění.

Lidé poblíž Atlanty sbírají peníze na dálnici:



Někteří lidé ale nepodlehli vábení lehce vydělaných peněz a svůj nález vrátili na policii. Policisté také vyzvali ostatní nálezce, aby se přihlásili.



"Máme vše natočené a máme čísla registračních značek. Vyzýváme veřejnost, aby nalezené peníze vrátila. Nechtějte, abychom po vás začali pátrat, hrozí vám obvinění," prohlásil podle amerického zpravodajského portálu abcnews Robert Parson z dunwoodského policejního oddělení, v jehož okrsku se vše odehrálo.

Policie poděkovala lidem, kteří přišli peníze vrátit:

Honesty is the best policy. Some people have been returning the money that fell from an armored car on I-285 last night. We salute you for doing the right thing. @DunwoodyPolice #Dunwoody pic.twitter.com/twHRAdtA1l