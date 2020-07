Na rozhledně ukradl někdo schody, do díry se zřítila dívenka!

Zřejmě v noci na čtvrtek někdo z turisty hojně navštěvované rozhledny ukradl šest schodů. Tatínek s šesti malými dětmi přesto, že část schodiště chyběla, na rozhlednu vylezli. Bohužel jedna holčička to odnesla zraněním. „Na naše dětské oddělení jsme přijali dítě po pádu z rozhledny. Jeho stav je stabilizovaný, ale přesto zůstává na pozorování v nemocnici,“ popsal mluvčí nemocnice v Krnově Jiří Krušina.

„Hned po nehodě jsme se pokusili velmi rychle zabezpečit rozhlednu, aby lidé nevstupovali, ovšem marně už od půl sedmé ráno lidé oddělali pásky a pokoušeli se na rozhlednu opět dostat,“ říká starostka Albrechtic Jana Murová.

Obec leží kousek od polských hranic a chodí sem často právě naši sousedé. „Nepředpokládám, že by to schodiště ukradl někdo s cílem odvést ho do místní sběrny, protože v České republice se vykupuje železo oproti občance. V polských sběrnách bohužel tenhle systém nefunguje. Je možné, že schodiště sloužilo jako krádež na zakázku anebo skončilo v polských sběrnách,“ myslí si Murová.

Schodiště už město nechává vyrobit nové. „Aktuálně je rozhledna celá zabezpečená. Jsou tam bezpečnostní pásky a europalety, aby byl zabráněný vstup,“ dodává Murová. Schodiště se vyrábí na míru, hotové má být už příští týden.