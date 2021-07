Na rozlučkové návštěvě Merkelové v Bílém domě došlo i na sporná témata

„Drahý Joe,“ oslovovala německá kancléřka Angela Merkelová amerického prezidenta Bidena na čtvrteční návštěvě v Bílém domě. Zavítala tam naposledy ve své funkci, na podzim už ve volbách nebude kandidovat. Nebylo to formální setkání, probírali i ožehavá témata, jakým je třeba ropovod Nord Stream 2 nebo uvolnění patentů na covidové vakcíny.

Joe Biden je čtvrtým americkým prezidentem, kterého Merkelová za šestnáct let v čele německé vlády potkala. S Donaldem Trumpem si do oka příliš nepadli, zato setkání s Bidenem označila druhá nejdéle úřadující kancléřka v německé historii za velmi přátelské. Americký prezident zase prohlásil, že jemu osobně bude Merkelová opravdu chybět.

Projevené sympatie však neznamenaly, že by se na téměř hodinové schůzce vyhnuli ožehavým tématům. Američanům už léta vadí právě dokončovaný plynovod Nord Stream 2, který vede po dně Baltského moře z Ruska přímo do Německa a obchází tranzitní země, především Ukrajinu. Považují ho za posílení ruského vlivu na Evropu.

Merkelová však argumentovala tím, že plynovod je doplněním tradičních cest, nikoliv jejich náhradou. Společně s Bidenem zdůraznili, že Rusku nesmí dovolit používat energetiku jako zbraň. Agentura AP označila jejich debatu kolem plynovodu, která nepřinesla nic nového, za „přátelské neshody“.

Dalším přetrvávajícím rozporem mezi zeměmi je uvolnění patentů, které by umožnilo rychlé rozšíření vakcín proti covidu po celém světě, zvláště v chudších zemích. Američané jsou pro, bývalá vědkyně Merkelová se bojí, že by takový postup do budoucna poškodil výzkum a vývoj.

Naopak v otázce ekologie a ochrany klimatu jsou si oba státníci blízcí. Biden hned v úvodu vyslovil soustrast rodinám obětí současných ničivých záplav v Německu, kancléřka upozornila na zvyšující se frekvenci extrémních bouří, lesních požárů či záplav.

Na závěr dne uspořádal prezident pro kancléřku slavnostní večeři za účasti nejvyšších amerických představitelů, mimo jiné ministra zahraničí Antony Blinkena i jeho dvou předchůdců Hillary Clintonové a Colina Powella.

Angela Merkelová se už během dne setkala s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a obdržela čestný doktorát na Univerzitě Johna Hopkinse.