Na rypadle vyčkávali na klimatickou spravedlnost. Nevydrželi ani týden

Tři dny vydrželi levicoví aktivisté na rypadle v dole Vršany. Do areálu i na stroj se dostali protiprávně a policie, která tam měla i vyjednavače, nezasáhla. Důvodem v tomto a podobných případech, kdy někdo obsadí stroj nebo střechu je, že nechce ohrozit bezpečnost policistů ani těch, kteří tam vylezli. Stejně jako v řadě předcházejících případů i na Mostecku nakonec o době strávené ve výšce rozhodlo počasí.

"Zdravíme vás z rypadla ve Vršanech, takhle si tady chillujeme, je to pohodinda," hlásil jeden z protestujících, kteří se rozložili na rypadle ve Vršanech. "My tady plánujeme být, dokud nenastane klimatická spravedlnost," ujišťovala mluvčí aktivistů Šarlota.



Plán osmi aktivistům usilujícím o zastavení těžby uhlí ale nevydržel ani týden. Po třech dnech rypadlo v dole Vršany u Mostu opustili. Mimo jiné i kvůli mrazivému počasí.



Policisté nijak nezasáhli a čekali, až aktivisté sami slezou. "Nebudeme tímto způsobem zasahovat, protože je to nebezpečné jednak pro samotné aktivisty, tak i pro policisty," vysvětlila mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.



Stejnou strategii zvolili policisté loni v únoru u vily Šatovka, kterou obsadili squateři. "My nechceme žádné granty, my chceme jenom prostor pro to, kde bychom mohli jenom svobodně tvořit a žít," hlásali squateři.



Tehdy se státní zástupkyně i policisté shodli, že se squateři dopustili přestupku, kvůli němuž nemá cenu riskovat nebezpečný zásah. "Budou v okolí jak policisté, tak i městští strážníci, kteří budou sledovat, aby se do budovy nedostali neoprávněné osoby. Počkáme až slezou," sdělil tehdy pražský policejní mluvčí Jan Daněk.



Po vyčerpání zásob a pěti chladných nocích squateři z budovy slezli. Riskovat se rozhodli policisté v roce 2009, když je překvapila dvojice, která vylezla na střechu přísně hlídané Strakovy akademie.



S heslem NEVRTEJTE SE V ARKTIDĚ zase protestovali aktivisté v kostýmech ledních medvědů na střeše pražské čerpací stanice v roce 2012. Ani tam policisté nezasáhli.