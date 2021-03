Na seniorku si počíhali u bankomatu, pak ji zloděj ukradl tašku s penězi. VIDEO

Případ se odehrál v pondělí před polednem. Žena si podle svých slov vybrala peníze z bankomatu a dala je do peněženky. Tu schovala do tašky, kterou si odložila do košíku na svém jízdním kole. Při nasedání na kolo k ní ale přijel neznámý muž, který z košíku tašku vyndal a ujel na svém vlastním kole. Žena vyčíslila škodu na 12 tisíc.

"Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci," sdělila mluvčí policie Petra Vaňharová.

Celý incident zachytila kamera. Na záznamu lze vidět dva muže, který prostor před bankomatem sledují. Jeden pak nasedne na kolo a za jízdy vytáhne kabelku seniorce z košíku.

První z mužů, po kterých policie pátrá, je kolem 180 centimetrů vysoký, má černé krátké vlasy. Na sobě měl tmavě modré džíny, bílou mikinu s kapucí a s černo-modrým logem a hnědé boty.

Druhý muž měl na sobě hnědé kalhoty s dvěma tmavšími pruhy na boku, černou bundu na zip, přes obličej tmavě hnědý šátek a na nohou světle modré tenisky. Má kratší vlasy s ofinou do tvaru V.

"Pokud by někdo muže na videozáznamu poznal nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty kteréhokoliv obvodního oddělení, případně bezplatnou telefonní linku 158," doplnila Vaňharová.