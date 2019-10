Na silnici hází klády, na auta kamení. Policie hledá u hranic fantoma

Německá policie pachatele označuje za nebezpečného. Při jeho zatím posledním útoku v první polovině září ho zachytila fotopast. Na silnici nastraží klády a čeká, až řidič začne prudce brzdit, na auto pak ze tmy hází kamení.

Podle popisu jde o muže nanejvýš ve středním věku s atletickou postavou a výškou těsně pod 180 centimetrů. Ničením cizích aut se baví už šest let a policii se ho nedaří dopadnout.

"Doporučujeme řidičům, aby jezdili velmi opatrně, dávali pozor na překážky na silnicích. Pachatel poškodil přes 50 vozidel, přesto se nám ho stále nedaří vypátrat," přiznává policie v Görlitz.

Zatím pokaždé útočil na německém území. Nikdy to ale nebylo dál než pár kilometrů od českých hranic. Podle policie by pachatelem klidně mohl být Čech.

Zoufalá policie už vypsala i odměnu. Nabízí v přepočtu 75 tisíc korun za informace, které by případ pomohly objasnit.

"Moji známí to odnesli rozbitým čelním sklem. Musí to být hrozné, když jedete a najednou se před vámi objeví větev a odnikud přiletí kámen. Nejspíš je to někdo tady z okolí, Čech nebo Němec," má jasno jeden z obyvatel příhraniční obce na německé straně.

Pachateli v Německu hrozí až pětileté vězení.