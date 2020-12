Na silnicích hrozí ledovka i námraza, mnoho řidičů přitom stále nepřezulo!

Meteorologové varují před mrznoucími mlhami, námrazou a ledovkou. Výstraha platí pro část Vysočiny a sever Moravy a to od pondělního večera do úterního odpoledne. Pozor by si měli dávat především řidiči. Řada z nich přitom stále nemá přezuto na zimní pneumatiky. Na zledovatělých silnicích se bouralo už v noci na pondělí.