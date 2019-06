Na Silvestra měl zabít turistku, pak zmizel. Kauzu i bez něj řeší soud!

K městskému soudu se Oleg Gubin nedostavil a podle jeho obhájce se na to ani za současné právní kvalifikace nechystá.



Gubin je obžalovaný z obecného ohrožení, za což může dostat i doživotí. Přitom původně byl obžalován z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozilo osm let. Na Gubina je vydaný mezinárodní zatykač a momentálně se má nacházet někde na území Ruska.



Zmizel tam krátce poté, co byl za milionovou kauci a příslib, že neuteče, propuštěn z vazby. Podle jeho obhájce, by se mohl vrátit do Česka jen za předpokladu, že by státní zástupkyně vrátila původní trestní kvalifikaci.



Oleg Gubin o silvestrovské noci v roce 2017 usedl za volant auta i přesto, že měl značně upito. Nadýchal přes dvě promile. V ulici Spálená jel podle obžaloby rychlostí až 130 kilometrů za hodinu. Na přechodu pak srazil sedmadvacetiletou kolumbijskou učitelku, která se s přáteli vracela na ubytovnu.



Obhájce tvrdil, že se Gubin snaží kontaktovat pozůstalé s mimosoudním vyrovnáním. Do dneška prý ale žádné peníze rodina nedostala. Od obžalovaného žádá odškodnění přes čtyři miliony korun.

