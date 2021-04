Na sítích se vydávají za přátele, obírají lidi o peníze! Nepodvedli i vás?

Policisté se zabývají případem paní Jiřiny, kvůli vyšetřování byla jména všech poškozených pozměněna. Ta si zřídila účet na jedné z nejpoužívanějších sociálních sítích a využívala i přidružené komunikační platformy. Netušila ale, že do jejího soukromí vnikne zatím neznámý pachatel.

Ten získal přístup k jejímu účtu a začal oslovovat známé. "Vcelku nevinně a nenápadně se tak začíná odvíjet ne příliš příjemný příběh, na jehož konci je řetězově se množící a v daném okamžiku v čase de facto nezastavitelná sériová trestná činnost prováděná pachatelem ve virtuálním světě, a to velice sofistikovaným způsobem," popsal mluvčí policie Ondřej Moravčík. Podle něj je tuto trestnou činnost obvykle velmi obtížné vyjasnit.

Pachatel začal jménem Jiřiny oslovovat její známé, pod smyšlenou legendou, obvykle jde o nějakou soutěž, žádal telefonní číslo, které nakonec dostal od paní Boženy. Ta kromě samotného čísla následně na základě smyšleného příběhu vydala i PIN, který ji přišel. Nevěděla ale, že tak pachatel měnil heslo na jejím účtu, ke kterému tímto způsobem získal přístup.

Tím ale podvod nekončí, pachatel pokračoval a díky číslu Boženy a dalších provedl několik internetových plateb prostřednictvím takzvaných "M-plateb". Ty obnáší opět zaslání PIN kódů, kteří podvedení opět odeslali, i když mnohdy zprávy obsahovaly varování.

"Boženě a všem přátelům, kteří falešné Jiřině uvedené údaje zaslali, se navýší o danou částku paušální vyúčtování od jejich operátora mobilních služeb. V takovém případě už není cesty zpět. Božena a další přátele Jiřiny přicházejí o virtuální identitu v podobě jakési zajištěné "intimity" či "soukromí" svého účtu na sociální síti a nenávratně i o své peníze," doplnil Moravčík.

Ani tam se ale pachatel nezastavil a pokračoval dále, začal oslovovat členy rodiny, po kterých chtěl ofotit platební karty nebo požadoval zaslání přihlašovacích údajů k internetovému bankovnictví. Falešná Jiřina podle policie získala tyto údaje i od osob mimo rodinu, poškození pak přišli o finanční prostředky z účtu.

Pachatel se svým konáním dopustil několika trestných činů, v případě uznání viny mu může soud uložit až osmiletý trest vězení, pro oběti už je ale pozdě.

"Vzhledem k tomu, že Policie ČR se o těchto případech nemá šanci dozvědět online v čase, je pouze na veřejnosti, aby se nestala oběťmi podvodníků a zareagovala obezřetně a správně včas. Trestná činnost ve virtuálním prostředí je ex post obtížněji objasnitelná. Opět jedinou šancí je obezřetné chování všech, kteří by se mohli stát obětí takových pachatelů a šíření tohoto způsobu páchání trestné činnosti. Na konci celého poměrně krátkého procesu je nejen ztráta soukromí a případně celého účtu, ale pachatelé by mohli touto cestou obecně své oběti například vydírat, vyhrožovat jim a samozřejmě odčerpávat nezanedbatelné finanční částky," uvedl kriminalista Ladislav, který se problematice dlouhodobě na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje intenzivně věnuje.

