Na škole v ruské Kazani se střílelo. Na místě jsou i mrtvé děti

Minimálně devět lidí zemřelo v úterý ráno během střelby ve škole v Kazani, která je hlavním městem ruského státu Tatarstán. O události informovala ruská tisková agentura TASS.

"Podle předběžné informace dva neznámí útočníci rozpoutali střelbu. Jsou tam zranění, jejich počet a okolnosti se upřesňují," řekl agentuře TASS její zdroj.

Zemřít mělo minimálně osm žáků a učitelka. Deset lidí je zraněných. Na místě události je 21 sanitek.

JUST IN - Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn