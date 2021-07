Na Slovensku jsou medúzy. Při plavání se lidem dostávají mezi zuby

Neobvyklý tvor se objevil ve vodní nádrži Teplý Vrch na Slovensku. Tamní obyvatele, kteří do nádrže chodí plavat, trápí medúzy. Podle odborníků za to může teplá voda.

V oblíbeném koupacím místě na Slovensku se objevily medúzy. Tamní obyvatelé nic podobného nepamatují. "Na vodní nádrž chodím už od mého dětství. Nikdy jsme si ničeho takového nevšimli, je to pro nás novinka," řekla slovenskému webu tvnoviny.sk Zuzana Trebul'a.

Medúzy jí ale při plavání nijak nepřekážely. "Je pravda, že se mi při plavání občas dostaly do pusy, ale nic mi neudělaly a plavala jsem dál," dodala žena.

Podle odborníků se medúzy objevují na místě už pár let. Do stádia medúzy se živočich dostává vždy v létě, pokud teplota vody přesáhne 20 stupňů. Jinak může i několik let přežívat jako polyp.

"Slovenský vodohospodářský podnik registruje sladkovodní medúzku původem z Číny na Teplém Vrchu asi třetí rok," uvedl mluvčí podniku Marián Bocák.

Vajíčka tohoto živočicha se přenáší vzduchem a nádrž Teplý Vrch je pro něho ideální, protože teplota vody zde přesahuje 25 stupňů.