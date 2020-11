Obří skandál na Slovensku: Bývalé šéfy policie sebrala kriminálka

Mezi zadrženými jsou podle Denníku N i exředitel Národní protikorupční jednotky Róbert Krajmer a bývalý boss Národní jednotky finanční policie Bernard Slobodník. Všichni čtyři byli obviněni ze závažných trestných činů. Akce souvisí s případem „Boží mlýny“, která má za cíl zmapovat a odhalovat zločiny spáchané během éry vlády Smeru a zejména během období, kdy byl Róbert Fico premiérem. Policie je viní, že vybudovali zločineckou organizaci, která pomáhala krýt skutky mafie. Místo toho, aby zločiny řešila a rozkrývala, byl naopak v drtivé většině případ uzavřen se slovy „skutek se nestal“.

"Dnes v časných ranních hodinách byla realizována policejní akce s názvem Očistec, v jejímž rámci bylo zadrženo několik obviněných osob. Obvinění bylo vznesené pro několik trestných činů, mimo jiné pro zločin založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny, korupční trestné činy a trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele. S obviněnými osobami aktuálně probíhají procesní úkony, a proto se nebudeme k případu blíže vyjadřovat," potvrdila mluvčí prokuratury Jana Tökölyová.

Tibor Gašpar se chtěl zřejmě vyšetřování vyhnout, ve středu se totiž ohlásil na prokuratuře sám. „Podával jsem trestní oznámení na Bernarda Slobodníka a další osoby v souvislosti s připravovanou kriminalizací mé osoby. To je vše, co mohu říct. Nezveřejňuji bližší informace zejména z důvodu, že nejsem zastáncem veřejného vyšetřování,“ komentoval to ve středu Gašpar.

Prezidenta policejních složek z let 2012-2018 Gašpara zastupuje známý advokát Marek Para, který zastupoval i Mariána Kočnera, slovenského podnikatele, který je viněný z objednávky vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka. „Nevím, co se děje,“ reagoval na otázky novinářů. Později však doplnil, že bylo vznesené obvinění z vícero trestných činů a u tohoto případu zastupuje vícero klientů.