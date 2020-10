Na Slovensku už začalo celoplošné testování. Tvoří se dlouhé fronty

Na Slovensku v sobotu ráno odstartovalo celoplošné testování na covid-19. S výjimkou malých dětí a seniorů se může nechat až do neděle otestovat celý národ. Už během rána ale obrovskou akci doprovázely problémy. Ne všechna odběrová místa se podařilo včas otevřít. Před jinými se začaly tvořit dlouhé fronty.

V sobotu a neděli Slováci podstoupí celoplošné testování antigenovými testy, díky kterému vláda zjistí, jak velký podíl nakažených je v populaci. Odběry jsou dobrovolné a nedoporučují se dětem do 10 let a seniorům nad 65 let.

Testování odstartovalo v 7 hodin ráno, už od začátku ho ale doprovázely problémy. Ne všechna odběrová místa se totiž otevřela včas. V některých centrech totiž armádě chyběly testy, vojáci tak čekají na dodávku. Vláda lidem doporučila dočasně využít jiné odběrové místo. V osm hodin ráno jich bylo funkčních 91 %.

Už před sedmou hodinou se tvořily fronty na odběry, informoval web TVNoviny.sk. "Je jich tu asi padesát," informoval čtvrt hodiny před otevřením odběrového místa v Bratislavě reportér. V Košicích byly pár minut po začátku fronty dlouhé několik set metrů.

"Prosíme lidi, aby sledovali vývoj situace a nechodili tam, kde jsou odběrová místa přeplněná. Máme čas dnes i zítra, zvládneme to," vzkázalo lidem slovenské ministerstvo zdravotnictví na sociálních sítích.

Ukazuje se, že zájem o testování je enormní. Není divu, bez něj se obyvatelé Slovenska jen horko těžko budou moci pohybovat venku. V zemi totiž platí přísné omezení volného pohybu, přičemž výjimku mají právě lidé s negativním výsledkem testu.

Čekací doba v Bratislavě se pohybuje od jedné do tří a více hodin. Před drive-in odběrovými místy se tvoří kolony aut. "Drive-in místa v Karlově Vsi aktuálně odklánějí lidi na jiná odběrová místa," informovalo vedení Bratislavy.

Celoplošné testování potrvá až do nedělního večera. V pondělí zasedne krizový štáb, aby situaci zhodnotil a případně rozhodl o tom, zda proběhne druhá fáze o dalším víkendu.