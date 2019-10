"Na Šumavě jsem viděla tygra," tvrdí žena! Případ prověřuje policie

"Pokud by to bylo opravdu takové velké zvíře, všimli by si i další lidi. Kromě jednoho oznámení zatím ale nikdo jiný tygra neviděl," řekl policejní mluvčí Till Hauptmann pro Frankenpost.de. "Je možné, že to mohl být velký pes," myslí si mluvčí.

Řidička věří, že opravdu viděla tygra - zvíře mělo údajně černo-oranžové pruhy a svou velikostí přesahovalo výšku kapoty jejího auta. Na sto procent si však žena není jistá, protože zrovna byla tma.

Bavorský les je domovem mnoha divokých zvířat, jako jsou vlci a rysi. "A někdy přicházejí z České republiky i losi," dodal mluvčí. "Důstojníci samozřejmě nechávají oči otevřené jako součást hlídkové služby," dodal Hauptmann.



