Na Šumavě mrzlo. Podle meteorologů nás ale čeká slunný víkend!

Do mrazivého rána se probudili obyvatelé a turisté na Šumavě. Na stanici Březník naměřili meteorologové -1,6 stupně Celsia. A ještě chladněji bylo v noci u našich jižních sousedů. V alpském Kaprunu napadlo půl metru sněhu a několik centimetrů zaznamenali i ve Vysokých Tatrách.



"Se studenými rány musíme počítat i nadále. V mrazivých kotlinách to budou většinou teploty pod bodem mrazu. V nížinách do konce týdne pod deseti stupni," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.



I přes chladná rána nás ale podle meteorologů čeká krásné slunečné počasí s letními teplotami. O víkendu se rtuť teploměru vyšplhá až k 25 stupňům Celsia. Počasí bude ideální třeba na výlety. Už ve čtvrtek toho využila řada turistů v okolí šumavské Kvildy.



"Máme před sebou zatím nejdelší sérii slunečných dnů od začátku letošního astronomického léta. A o víkendu se můžeme těšit na denní délku slunečního svitu až kolem 12 hodin," doplnila Honsová.



Zemědělci mohli po deštivých dnech opět vyjet s kombajny na pole. Nepříznivé počasí letošní žně opozdilo téměř o měsíc. "Historicky nejopožděnější žně, jaké já pamatuji. Samozřejmě se projeví všemi negativními důsledky, to znamená co do kvality zrna, které pravděpodobně zvedne cenu potravin," zhodnotil zemědělec Václav Koutný.



Po ránu se ale budou tvořit mlhy. Především řidiči by proto měli být na silnicích opatrní. Rozhodně by neměli zapomínat na mlhová světla a nejezdit pouze na denní svícení.