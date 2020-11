Ve světě je 50 milionů "koviďáků", na USA připadá pětina nakažených

Rekordně přibývají nakažení také v Rusku. V neděli přibylo na východě Evropy přes 21 tisíc nakažených. V zemi se nemocí už nakazilo více než 1,7 milionu lidí a zemřelo na 30 tisíc lidí. V některých místech kolabují nemocnice.

Mezi Rusy také klesá důvěra v tamní vakcínu. Zalina Gergiyeva, vedoucí akvizičního oddělení na Ministerstvu zdravotnictví republiky Severní Osetie-Alanie ale trvá na tom, že Ruská federace situaci zvládá: "Aktuálně máme zásoby na tři měsíce, ale nikdy se se nevyčerpají, protože jsou pořád doplňovány.“

Zastavit rekordní počty nakažených se snaží také polská vláda. Na distanční výuku od pondělí přešly už i první tři ročníky základních škol. Zavřely se také obchody v nákupních centrech a kulturní instituce. Pokud tato opatření nezaberou, přistoupí kabinet k celostátní uzávěře.

Lékařka Marzena Wojewodzka-Zelezniakowicz pro TV Nova řekla: "Pracujeme neskutečně tvrdě, ale máme problém s nedostatkem lékařů. Všichni chtějí dělat spíš jednodušší úkony, nikdo se moc nechce starat o covidové pacienty. Musíme si vážit těch, kteří se to dělají. Pokud by to i oni vzdali, neměli bychom nikoho.“

Na Slovensku v neděli skončilo druhé kolo celostátního testování. Premiér Matovič uvedl, že jeho pravidelné opakování by mohlo nahradit zavádění lockdownu. V neděli bylo potvrzeno 577 pozitivních případů koronavirusu v 4956 testech. V nemocnicích je aktuálně hospitalizovaných 1807 pacientů. Počet úmrtí narostl o dalších 15 lidí, na Slovensku se eviduje 366 úmrtí na plicní formu covid-19.